25 мая, 13:05
Военная операция на Украине

Жителей белгородского хутора эвакуируют для ликвидации неразорвавшегося боеприпаса

Воронку с неразорвавшимся снарядом обнаружили в поле рядом с хутором Калинин

БЕЛГОРОД, 25 мая. /ТАСС/. Жителей хутора Калинин Яковлевского округа в Белгородской области вывозят на безопасное расстояние для ликвидации найденного неразорвавшегося боеприпаса.

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Об этом сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Вчера в поле рядом с хутором Калинин была найдена воронка с неразорвавшимся взрывоопасным предметом. Место оцепили. Сейчас жителей близлежащих улиц временно вывозят на безопасное расстояние", - написал он.

По словам Гладкова, после этого инженерная группа Министерства обороны РФ приступит к ликвидации боеприпаса. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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