МЧС выявило с начала года более 5 тыс. нарушений во время проверок детских лагерей

К ответственности привлечены порядка 190 тыс. юридических лиц

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС выявили с начала этого года более 5 тыс. нарушений во время проверок детских оздоровительный лагерей, к ответственности привлечены порядка 190 тыс. юридических лиц. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

"Только за истекшие полгода в рамках подготовки мы уже провели порядка 1,5 тыс. контрольно-надзорных мероприятий на 2,5 тыс. объектах. Было выявлено более 5 тыс. нарушений. При том за этот же период привлечено порядка 190 тыс. юридических лиц к административной ответственности, то есть непосредственно организации, которые осуществляют эксплуатацию этих зданий и сооружений в рамках оздоровления детей. И более 290 должностных лиц, то есть это руководители этих организаций", - сказал он.

Воронов также отметил, что в этом году через систему детского отдыха пройдут порядка пяти миллионов детей. "На учете органов Государственного пожарного надзора находится порядка 39 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей", - отметил он.