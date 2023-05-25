В Адыгее отменили режим повышенной готовности, введенный из-за COVID-19

Всего с начала пандемии на территории региона было зарегистрировано 55 510 случаев коронавируса

МАЙКОП, 25 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи отменили режим повышенной готовности, введенный в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Адыгея с марта 2020 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы республики Адыгея.

"Глава республики Мурат Кумпилов подписал указ, согласно которому отменен режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Указ главы Адыгеи отменяет все нормативно-правовые акты, связанные с режимом повышенной готовности. В том числе признаются утратившими силу распоряжения о введении ограничений на проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, режим повышенной готовности из-за COVID-19 был введен в Адыгее 18 марта 2020 года.

По данным управления Роспотребнадзора по республике, всего с начала пандемии на территории региона было зарегистрировано 55 510 случаев заболевания COVID-19, в результате болезни скончались 1 036 человек.