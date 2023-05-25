Кириенко и члены правительства наградили грамотами работников здравоохранения Херсонщины

В ходе поездки прошло совещание по развитию сфер здравоохранения и образования, а также социальной и культурной сфер в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 25 мая. /ТАСС/. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Херсонскую область наградили грамотами и благодарностями президента отличившихся работников здравоохранения и обсудили развитие социальной сферы региона. Об этом сообщил в четверг врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Участники делегации ознакомились с работой ряда государственных учреждений Геническа. В Генической центральной больнице провели награждение грамотами и благодарностями президента РФ отличившихся работников системы здравоохранения. В школе №1 свои творческие музыкальные способности гостям продемонстрировали учителя. Побывали на экскурсии по экспозиционным залам Генического краеведческого музея. Обрадовало, что все ценные исторические артефакты, в том числе экспонаты периода Великой Отечественной войны, сотрудникам музея удалось сохранить", - отметил Сальдо.

В ходе рабочей поездки прошло совещание по развитию сфер здравоохранения и образования, а также социальной и культурной сфер в Херсонской области. "Наметили планы по регулированию цен на медикаменты и увеличению объемов их поставки в регион, расширения сети аптек, модернизации многофункциональных больниц, по совершенствованию системы оплаты медработников, ремонту школ, развитию музеев", - сообщил врио губернатора региона.