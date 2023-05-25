Минтруд сообщил о возможности электронной подачи заявления на соцконтракт с 2024 года

По словам главы ведомства Антона Котякова, это можно сделать через портал госуслуг

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Предоставление соцконтракта с 2024 года планируют перевести на принципы социального казначейства, что позволит подавать заявление на эту меру поддержки через портал госуслуг. Об этом в четверг журналистам сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В четверг Госдума в I чтении поддержала соответствующие поправки в федеральные законы "О государственной социальной помощи" и "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи".

"Принятие законопроекта позволит обеспечить заключение социального контракта с минимальным количеством справок, а подать заявление можно будет электронно, через портал госуслуг. Для этого необходимо распространить единые подходы к порядку определения состава семьи и перечня видов доходов, которые учитываются при назначении помощи. Сбор сведений будет происходить по аналогии с другими мерами поддержки - большую часть данных органы соцзащиты будут получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия", - рассказал Котяков.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, предполагается, что к такой помощи будут применяться общие подходы, как, например, при назначении единого пособия. Так, при расчете нуждаемости не будут учитываться доходы других взрослых родственников, живущих вместе с семьей - родителей, братьев, сестер, взрослых детей заявителя. Также предполагается унифицировать перечень доходов, учитываемых и не учитываемых при назначении государственной социальной помощи.

При этом правило нулевого дохода и требования к имущественной обеспеченности на эту меру поддержки распространять не планируется. Таким образом, граждане, которые не имели в прошлом заработка, смогут заключить социальный контракт и организовать свое дело, развивать личное подсобное хозяйство или получить помощь в трудоустройстве.

Социальный контракт - специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей либо малоимущим гражданином. Он дает возможность пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.