В Ростовской области издали сборник произведений Шолохова для Донбасса

Тираж составил 1 тыс. экземпляров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Сборник произведений Михаила Шолохова для Луганской и Донецкой народных республик выпустили в Ростовской области. В него вошли военные произведения писателя, сообщила ТАСС в четверг заместитель директора Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова Валерия Шолохова.

"Однотомное издание, выпущенное тиражом в 1 тыс. экземпляров специально для Донбасса, включает в себя произведения "Они сражались за Родину", "Судьба человека" и "Наука ненависти". Это те произведения, которые тесно связаны с Великой Отечественной войной и, как мы понимаем, сейчас очень созвучны той ситуации, которая происходит в настоящий момент", - сказала Шолохова.

По ее словам, это третье издание подобного рода. Ранее специально для ДНР и ЛНР переиздали научное издание романа "Тихий Дон" с подлинными текстами писателя без редакторских правок и "Поднятая целина".

"Эти издания были переданы в Донбасс в составе гуманитарного груза. Мы получили горячий отклик: с восторгом принимают эти книги как местные жители, так и наши ребята, которые сражаются на передовой", - добавила Шолохова.

Книгу представят в станице Вешенской, на родине писателя, в рамках фестиваля "Шолоховская весна".

Гуманитарная акция реализуется при поддержке российских благотворительных фондов. Не менее трети выпущенных книг пополнили библиотеки Донецкой и Луганской народных республик.