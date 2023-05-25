Первая группа одиннадцатиклассников из ДНР выехала в Ростовскую область для сдачи ЕГЭ

Выпускники будут сдавать экзамены по химии, географии и литературе

ДОНЕЦК, 25 мая. /ТАСС/. Первая группа школьников из Донецкой Народной Республики (ДНР) выехала в Ростовскую область для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, географии и литературе. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр образования и науки региона Ольга Колударова.

"Сегодня состоялся первый выезд обучающихся Донецкой Народной Республики на территорию Ростовской области для участия в едином государственном экзамене по химии, географии, литературе", - написала Колударова.

Она уточнила, что экзамены школьники будут сдавать с 26 мая по 20 июня как на выезде, так и в родном регионе.

В 2022 году ЕГЭ в ДНР сдавали около 1 тыс. человек. Ранее Колударова сообщала, что в 2023 году экзамен планировали сдать почти 3 тыс. выпускников.