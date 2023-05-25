В карту России в заданиях ЕГЭ по географии в 2023 году включат новые регионы

Демонстрационные варианты размещались в августе 2022 года, до проведения референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, отметили в пресс-службе Рособрнадзора

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Демонстрационные варианты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии размещались в августе 2022 года, до проведения референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, на экзамене в этом году будут представлены актуальные карты страны, включающие эти регионы. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее в СМИ обратили внимание, что тренировочные варианты ЕГЭ по географии, размещенные на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), включали в себя карты, где ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области входят в состав Украины.

"Демонстрационные варианты контрольно-измерительных материалов (КИМ) по всем учебным предметам, которые используются для проведения единого государственного экзамена, разработаны и размещались на сайте ФИПИ в августе 2022 года, до проведения референдума и включения в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Президент РФ Владимир Путин 4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за которое проголосовало подавляющее большинство жителей.