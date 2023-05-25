В Свердловской области начнут выплачивать 50 тыс. рублей за сведения о виновниках пожаров

В случае, если житель региона помог задержать виновника возгорания, размер вознаграждения составит 100 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Жители Свердловской области смогут рассчитывать на вознаграждение в размере 50 тыс. рублей за информацию о виновниках пожаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

"За предоставление в правоохранительные органы достоверной информации о виновнике пожара гражданин может рассчитывать на выплату в размере 50 тыс. рублей - если случаи подтвердятся. Если же гражданин не только сообщил, но и помог задержать виновника возгорания - вознаграждение составит 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Также денежное вознаграждение будут получать волонтеры, помогающие в ликвидации природных пожаров в Свердловской области начиная с 5 мая, когда был введен режим ЧС в лесах регионального характера. "При участии добровольца в организованных мероприятиях до четырех часов выплата составит 50 рублей в час, свыше четырех часов - 100 рублей в час, но не более 2 тыс. рублей в сутки", - добавили в департаменте.

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека, введен режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.