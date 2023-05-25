В Калининграде зафиксировали новый случай гибели чаек от птичьего гриппа

В городе и 20 поселках и садоводческих товариществах ранее уже ввели карантин из-за погибшей от птичьего гриппа чайки на озере Пеньковое, он будет действовать до 1 августа

КАЛИНИНГРАД, 25 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор выявил новый случай гибели дикой птицы от птичьего гриппа в Калининграде. Принимаются меры по предотвращению распространения инфекции, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале регионального управления ведомства.

"В четырех пробах патологического материала от павшей дикой птицы (чайки), обнаруженных в Калининграде на улице Портовой, дом 24, выявлен РНК вируса гриппа птиц подтипа Н5. Подтверждено лабораторными исследованиями Калининградского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" (Федеральный центр охраны здоровья животных)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 18 мая, в Калининграде и 20 пригородных поселках и садоводческих товариществах до 1 августа 2023 года уже введен карантин по гриппу птиц из-за погибшей чайки на озере Пеньковое в областном центре.

В апреле сообщалось о введении до 1 июня 2023 года карантина из-за птичьего гриппа на территории исправительной колонии №8 в Калининграде на проспекте Победы, 205. Причиной стала гибель от этого заболевания домашней курицы в подсобном хозяйстве на территории учреждения.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, которая поражает органы пищеварения, дыхания птиц и приводит к их смерти. Переносчиками в большинстве случаев являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасны.