Ежегодная выставка сирени состоится в "Аптекарском огороде" 28-30 мая

Коллекционеры клуба "Цветоводы Москвы" привезут из своих подмосковных садов лучшие сорта советского селекционера-любителя

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Ежегодная выставка сирени пройдет в ботсаду МГУ "Аптекарский огород" с 28 мая по 30 мая. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе сада.

"С 28 до 30 мая включительно в рамках Весеннего фестиваля цветов и одновременно с выставкой рододендронов в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет ежегодная выставка сирени, посвященная 130-летию со дня рождения Л. А. Колесникова. Коллекционеры клуба "Цветоводы Москвы" привезут из своих подмосковных садов лучшие сорта выдающегося советского селекционера-любителя. Также будут представлены сорта иностранной селекции и перспективные сеянцы", - значится в сообщении.

Также на выставке можно будет получить консультации по агротехнике, пообщаться с коллекционерами клуба и заказать понравившиеся сорта. "В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций сирени в России. Ботанический сад удостоен награды Международного Общества любителей сирени (International Lilac Society)", - подчеркнули в пресс-службе.

Так, в коллекции "Аптекарского огорода" насчитывается более 50 видов и сортов сирени, в том числе сирень венгерская, амурская, японская, Мейера и многочисленные сорта сирени обыкновенной. В 2015 коллекция пополнилась сортами отечественного происхождения.

"Считается, что русские сорта сирени - самые лучшие в мире. Многие из них носят гордые названия, связанные с победой в Великой Отечественной войне. Среди новых сиреней в коллекции сада - "День Победы", "Маршал Бирюзов", "Маршал Конев", "Маршал Соколовский", "Вечерний звон", "Вечерняя Москва" и сорт "Михайло Ломоносов", - заключили в ботсаду.

"Аптекарский огород" открыт на проспекте Мира ежедневно с 10:00 до 21:00. Стоимость входного билета в сад: в будни 300 рублей - стандарт, 200 рублей - льготный, в выходные и праздничные дни - 400 и 250 рублей соответственно.