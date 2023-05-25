В Коми устранили повреждение кабеля Ростелекома

Связь в Ненецком автономном округе также восстановили

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Работы по ремонту кабеля магистральной линии связи "Ростелекома" в Республике Коми, поврежденного грозой 24 мая, завершили, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе архангельского филиала "Ростелекома".

"Линии связи восстановили", - сказали в пресс-службе.

24 мая в 15:45 зафиксировали повреждение магистральной линии связи "Ростелекома" на участке между поселками Синегорье и Среднее Бугаево Усть-Цилемского района Республики Коми, в результате весь Ненецкий автономный округ остался без большинства услуг связи. Обрыв природного характера произошел в труднодоступной местности, в 151 км от Нарьян-Мара. В НАО работали только голосовая связь от МТС, мобильный интернет, стационарные телефоны и большинство терминалов безналичной оплаты.

Магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком" обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами интернета, телевидения, а также услугами телефонной связи. Канал связи, идущий из Республики Коми, является единственным.