В Кировской области ввели штрафы за самовыгул домашних животных

Размер штрафа для граждан составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей

КИРОВ, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области ввели штрафы до 20 тыс. рублей за нарушения правил содержания домашних животных, в том числе самовыгул и выгул на территории соцобъектов. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам начальника управления ветеринарии Кировской области Сергея Чучалина, за 2022 год в Кировской области рассмотрели более 1,8 тыс. обращений по фактам нарушений в области обращения с животными. Однако из-за отсутствия необходимых законодательных норм не было возможности привлечь нарушителей к ответственности.

"Депутаты Заксобрания приняли законопроект, он вступит в силу с 1 сентября 2023 года. За нарушение правил содержания и защиты домашних животных на территории области, в том числе требований к выгулу и (или) нахождению собак, предусмотрен штраф для граждан от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Повторное правонарушение, а также нарушение, в случае которого был нанесен вред здоровью человека, предполагает ужесточение ответственности", - говорится в сообщении.

К нарушениям относится, например, содержание животного в подъезде многоквартирного дома или выгул на территории школ, детских садов, больниц, детских и спортивных площадок, а также самовыгул животных. Как отметил Чучалин, введение административной ответственности позволит дисциплинировать владельцев домашних животных и сократить количество собак, находящихся на улице без сопровождения их владельцами.

Составлять протоколы о правонарушениях и рассматривать административные дела будут сотрудники управления ветеринарии области.