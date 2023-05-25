Глава Адыгеи призвал педагогов региона активнее участвовать в премии общества "Знание"

Награду вручат по 17 направлениям

МАЙКОП, 25 мая. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал педагогов республики активнее участвовать в премии российского общества "Знание".

"Знание.Премия" - это прекрасная возможность заявить о своем труде, получить общественное признание, обменяться идеями и опытом с выдающимися деятелями России, найти партнеров для реализации проектов", - сказал в четверг Кумпилов, слова которого цитирует его пресс-служба. Участие в премии могут принять лекторы, педагоги, популяризаторы науки, блогеры и тренеры - деятели, занимающиеся просвещением. К участию также приглашаются и просветительские проекты: книги, мероприятия, блоги, фильмы, форумы. Кумпилов напомнил, что Адыгея обладает большим потенциалом в сфере просвещения. "Наши выдающиеся педагоги и ученые находят признание, получают значимые государственные награды и звания, только позавчера учитель из майкопской гимназии №22 Мария Николаевна Трофименко получила из рук президента России награду "Заслуженный учитель Российской Федерации", - отметил глава региона.

Как пояснили в пресс-службе Кумпилова, награда вручается по 17 направлениям, включая такие как "История", "Университет", "Наука и технологии", "Экономика, Бизнес и Право", "Культура и искусство", "Школа", "Наставник". "Мы всецело поддерживаем развитие образования и науки в республике и в стране, уверен, что наши педагоги и наставники, деятели науки не останутся в стороне, примут участие и достойно представят Адыгею на финале в Государственном Кремлевском дворце", - заключил Кумпилов.