Украинское издание опубликовало видео с Залужным после его долгого отсутствия на публике

В российских и украинских СМИ ранее появились предположения о том, что главнокомандующий ВСУ мог погибнуть в результате российского удара

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Украинское издание "Клименко тайм" в четверг опубликовало видео с главнокомандующим вооруженными силами страны Валерием Залужным, это стало его первым появлением в публичном пространстве после слухов о ранении.

На видео, помимо самого Залужного, сидящего за столом в кабинете, также запечатлен один из украинских блогеров, который говорит на камеру о том, что видео записано 25 мая. Затем блогер передает слово Залужному, который благодарит украинцев.

Ранее в российских и украинских СМИ появились предположения о том, что Залужный мог быть ликвидирован в результате российского удара. После этого замминистра обороны Украины Анна Маляр выступила с опровержением слухов о ранении Залужного. Перед этим глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Залужный отказался от участия в заседании комитета на уровне начальников генштабов "даже в формате видеоконференции" из-за "напряженной оперативной ситуации" на Украине.

Спустя несколько дней после опровержения Маляр на портале YouTube было опубликовано интервью Залужного одному из украинских журналистов. Когда именно было записано это интервью, не уточнялось. Однако сообщения о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) мог быть ранен и находится на лечении в госпитале, продолжали циркулировать в СМИ.

В среду глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил журналистам, что российские власти получают информацию о состоянии здоровья Залужного, но не хотели бы разглашать что-либо.