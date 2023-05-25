В Кызылском районе Тувы отменили карантин по сибирской язве

Повторное исследование не подтвердило наличие инфекции у погибшего в районе быка

ТАСС, 25 мая. Карантин, введенный в Кызылском районе Тувы из-за подозрения на сибирскую язву у быка, отменен, наличие инфекции у животного не подтвердилось. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Карантин (ограничительные мероприятия), введенный ранее в местечке Уш-Хады, Эмиктиг с. Целинное Кызылского района, отменены распоряжением Главы Тувы в связи с получением отрицательного результата лабораторных исследований на наличие возбудителя сибирской язвы", - говорится в сообщении.

Вечером 18 мая стало известно, что у быка на одной из чабанских стоянок в Кызылском районе Тувы обнаружена сибирская язва. Заболевание было подтверждено предварительным исследованием методом ПЦР. Был объявлен карантин и начато эпидемиологическое расследование. По данным регионального Роспотребнадзора, симптомы сибирской язвы у людей и животных в очаге заболевания после осмотра не обнаружены.

"Патологический материал погибшего животного был отправлен на повторное, контрольное исследование в Тувинскую противочумную станцию. Был получен протокол повторных испытаний с отрицательным результатом на возбудителя сибирской язвы", - пояснили в пресс-службе.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве много лет.