25 мая, 15:09
Военная операция на Украине

В Ростовской области отдохнут более 1 тыс. детей из новых регионов и семей участников СВО

Поступило также 115 заявок на предоставление бесплатных путевок для детей от семей мобилизованных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Более 1 тыс. детей из новых регионов России и семей участников специальной военной операции отдохнут в период летних каникул в Ростовской области. Об этом сообщили в четверг в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

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"Донские здравницы готовы принять на отдых и оздоровление детей из новых территорий России. В настоящее время уже достигнута договоренность об организации отдыха 910 ребят", - цитирует ведомство заместителя губернатора Андрея Пучкова.

Поступило 115 заявок на предоставление бесплатных путевок для детей от семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации.

По данным властей, к летней оздоровительной кампании в Ростовской области подготовили 859 лагерей, включая 28 загородных и санаторных лагерей, а также 830 пришкольных и один палаточный лагерь. Всего в Ростовской области отдохнуть и поправить здоровье в период летних каникул смогут около 350 тыс. детей. 

Теги:
РоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
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