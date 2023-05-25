Более 700 библиотек Подмосковья присоединятся к акции "Библионочь-2023"

В программу мероприятия войдут выставки, концерты, встречи с писателями, художниками и музыкантами, лекции, мастер-классы, игры

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Свыше 700 библиотек Московской области станут участниками всероссийской акции "Библионочь - 2023", которая состоится 27 мая. Жители и гости региона смогут посетить более 2 тыс. мероприятий, сообщила в четверг пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"27 мая более 700 подмосковных библиотек примут участие в традиционной всероссийской акции "Библионочь-2023". <...> Выставки, концерты, встречи с писателями, художниками и музыкантами, лекции, мастер-классы, игры - <...> всего в Московской области состоится более 2 тыс. мероприятий", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в библиотеке К. Г. Паустовского в Электростали на интерактивной выставке впечатлений перед посетителями предстанут парфюмерные композиции, пахнущие книгами, книжными образами, литературными цитатами, которые позволят по-новому познакомиться с литературными произведениями ХХ века. Кроме того, в библиотеке имени Дм. Кедрина в Мытищах пройдет театральный аукцион, а в библиотеке имени И. И. Морозова для гостей подготовили программу "Кофе от Рrofi" с участием бариста, который расскажет, как правильно приготовить кофе.