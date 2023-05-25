Школьные педагоги приняли участие в обновлении приложения для учебы "Сферум"

В последнее обновление вошли отдельное десктопное приложение, функция переноса контактов, мини-приложения для удобного сбора файлов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Учебный профиль "Сферум" в VK Мессенджере получил новый функционал, который был разработан с учетом пожеланий школьных учителей, принявших участие в фокус-группах. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе компании VK.

"Пользователям учебного профиля Сферум в VK Мессенджере стали доступны новые удобные функции, позволяющие усовершенствовать процесс коммуникаций по школьным вопросам. Сервис развивается с учетом пожеланий и потребностей пользователей: обновления функционала основаны, в том числе на отзывах педагогов, принявших участие в фокус-группах", - говорится на сайте компании.

Как пояснили в пресс-службе, в последнее обновление учебного профиля вошли отдельное десктопное приложение, функция переноса контактов из чатов в WhatsApp на устройствах с Android, выделение сообщений учителей специальной плашкой, возможность увидеть, кто просмотрел сообщение, мини-приложения для удобного сбора файлов и другие улучшения. "Учебный профиль „Сферум“ в VK Мессенджере имеет широкую кросс-платформенную функциональность и доступен на смартфонах, планшетах, компьютерах, ноутбуках и других десктопных устройствах", - отмечают в компании-разработчике.

Подробнее о "Сферуме" и его возможностях можно узнать на сайте спецпроекта ТАСС, посвященного учебному профилю.