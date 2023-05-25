Руководителей стран ЕАЭС в Кремле угостили пельменями с осетриной и муссом из груши

Участникам встречи также подали салат из телятины с запеченными овощами

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Саммит Евразийского экономического союза завершился в четверг в Кремле обедом из шести блюд.

Как стало известно корреспонденту ТАСС, участникам встречи были поданы салат из телятины с запеченными овощами, пельмени "Астраханские" с осетриной. Затем руководителям стран ЕАЭС были предложены щи и щавеля с индейкой и перепелиными яйцами. Перед горячим подавался щербет из ревеня и клубники.

В кремлевском меню значатся два горящих блюда на выбор: каре ягненка с зеленой фасолью и томатами и филе окуня на пару с томлеными овощами и артишоками. На десерт - мусс из груши и карамели с пломбиром.

Руководители стран ЕАЭС могли также попробовать российские вина: белое "Усадьба Дивноморское. Восточный склон" урожая 2021 года и красное "Усадьба Дивноморское. Западный склон" урожая 2020 года. Эти же вина подавались в Кремле в среду на неформальном ужине, который был дан после Евразийского экономического форума.