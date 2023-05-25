На месте разрушенного храма в Вологодской области высадили "Сад Памяти" из 36 сосен

Акция по посадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны продлится в регионе до 22 июня

ТАСС, 25 мая. Саженцы 36 молодых сосен высадили у Поклонного Креста, установленного на месте разрушенного в советский период храма Святой Троицы, в селе имени Бабушкина Вологодской области в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В рамках акции "Сад памяти" у Поклонного Креста в селе имени Бабушкина высадили 36 молодых сосен. Крест установлен при въезде в село на реке Петинке на месте разрушенного храма. Церковь в честь Святой Троицы была построена в 1837 году усилиями прихожан на местном приходском кладбище, в конце 1930-х годов храм разрушили. В августе 2015 года усилиями прихода Спасской Леденгской церкви был установлен Поклонный Крест. Именно с этого места начинается один из туристических маршрутов "Святыни Леденгской земли", - говорится в сообщении.

Мероприятия по посадке деревьев в рамках акции "Сад Памяти" продлятся в области до 22 июня. По словам начальника департамента лесного комплекса Романа Маркова, регион участвует в проекте четвертый сезон подряд. В 2023 году акция также приурочена к 80-летию нескольких событий 1943 года, который стал переломным для хода войны: снятие блокады Ленинграда, Сталинградская битва, битва за Кавказ и многие другие значимые для Дня Победы даты. За три года проведения акции в области высажены деревья на площади 669 га, всего 1,9 млн сеянцев и саженцев. В акции приняли участие уже более 3,8 тыс. человек.

Международная акция "Сад памяти" впервые была проведена в 2020 году. Ее цель - увековечить память 27 млн человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция проводится АНО "Сад памяти", Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология".