Республика также отремонтирует на новых территориях социальные и инфраструктурные объекты

НАЛЬЧИК, 25 мая. /ТАСС/. Кабардино-Балкария создаст сеть многофункциональных центров в новых регионах страны, отремонтирует социальные и инфраструктурные объекты. В 2022 году регион восстановил восемь учреждений, сообщил глава региона Казбек Коков в четверг по итогам заседания президиума правкомиссии по региональному развитию, на котором рассмотрели вопросы восстановления инфраструктуры на новых территориях.

"Кабардино-Балкарская Республика активно включилась в этот процесс. Так, в этом году планируем создание сети многофункциональных центров, восстановление объектов инфраструктуры ЖКХ, социальных учреждений и жилья. В 2023 году - это 5 объектов, в последующем - еще 17. Аналогичные работы провели и в 2022-м, тогда было восстановлено 8 объектов", - написал Коков в своем Telegram-канале.

В конце апреля председатель правительства Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития новых регионов на 2023-2025 годы, которая предполагает участие в восстановительных работах субъектов России.