Умер один из пострадавших при взрыве в центре Луганска 15 мая

По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, мужчину не могли ранее перевезти в федеральные клиники из-за тяжести состояния, местным медикам не удалость его спасти

ЛУГАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Мужчина, получивший тяжелые ранения при взрыве в центре Луганска 15 мая, когда было совершено покушение на главу МВД ЛНР Игоря Корнета, умер. Об этом сообщил в четверг врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что пострадавшего не могли перевезти в федеральные клиники из-за тяжести состояния, луганские медики сделали все возможное, но ранения оказались несовместимыми с жизнью. "К сожалению, 27-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения в результате взрыва в центре Луганска, скончался", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Покушение на главу МВД ЛНР было совершено днем 15 мая в центре Луганска. По версии следствия, в помещении парикмахерской, где находился Корнет, взорвалась граната. В результате взрыва ранения получили восемь человек, включая главу министерства. Как сообщил во вторник Пасечник, Корнет был прооперирован и находится в сознании. СК РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь врио министра.