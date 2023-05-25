На юге Москвы реорганизуют около 16 га территорий

Вместо складов появятся предприятия легкой и электронной промышленности, торговый центр, кафе, отделения банков и офисы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории вдоль Волгоградского проспекта, ее площадь составит около 16 га. Об этом в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемого участка в Южнопортовом районе. Это территория площадью порядка 16 га вдоль Волгоградского проспекта. Вместо устаревших складов появятся предприятия легкой и электронной промышленности, торговый центр, кафе, отделения банков и офисы. Будет создано больше 6,5 тыс. рабочих мест", - написал Собянин.

По его словам, всего в столице 30 активных проектов комплексного развития территорий общей площадью 406,4 га. Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, предполагаемый объем инвестиций - порядка 36 млрд рублей.

По состоянию на 23 мая 2023 года, на уже одобренных к развитию территориях планируется возвести более 8,4 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано порядка 93 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов составит порядка 779,6 млрд рублей.