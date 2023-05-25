Школьники Москвы обсудили в Музее Победы книгу дипломата Туровского о Второй мировой войне

Издание рассказывает о судьбе населенных пунктов, попавших под нацистскую оккупацию и впоследствии освобожденных Красной Армией

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Дипломат Александр Туровский представил в четверг в Музее Победы свою книгу о Второй мировой войне "Дорогами побед". В дискуссии по произведению приняли участие ученики московской школы №1584, передает корреспондент ТАСС.

Туровский презентовал издание, которое рассказывает о судьбе населенных пунктов, попавших под нацистскую оккупацию и впоследствии освобожденных Красной Армией. Читатели могут проследить весь маршрут освободительного похода - от контрнаступления под Москвой в декабре 1941 года до взятия Берлина и деоккупации Праги. Также в издании содержатся фотографии и имена 832 ветеранов Второй мировой войны из Советского Союза и еще девяти стран антигитлеровской коалиции.

"Сборник, о котором пойдет речь, я выпустил дважды. Первый раз в 2015 году, он назывался "Путеводитель побед". Но скажу сразу, издать - это не значит добиться цели. Добиться цели - это когда все пошло в народ, было принято людьми. А самое главное, чтобы это все пошло за пределы нашей страны. <...> Книгу направили сразу в 50 стран. <...> И вот пришло время для нового издания - "Дорогами побед", - сказал Туровский.

Во время дискуссии школьники задавали автору разные вопросы - от истории сбора материалов для книги до деталей исторических событий, они также предложили Туровскому создать экспозицию в виде интерактивной карты России и Европы, на которую будут нанесены документальные сведения о подвигах Красной Армии со ссылкой на книгу. "Это отличная идея. Все, что связано с Великой Отечественной войной, это очень важно", - поддержал идею автор книги.

Как рассказала корреспонденту ТАСС заместитель директора школы №1584 Ольга Горлова, в учреждении в этом году откроется интерактивный музей "Книга памяти: Мой герой", главной целью которого станет сохранение памяти о героях не только Великой Отечественной войны, но и других военных конфликтов, в которых принимала участие страна, а также приобщение молодежи к истории народа, района, города, гражданское, патриотическое и морально-нравственное воспитание подрастающего поколения.

По словам Горловой, школа уже не в первый раз проводит такие встречи. "Ребята на такие предложения откликаются очень активно. Мы уделяем очень много внимания патриотическому воспитанию школьников. Мы участвуем во всевозможных конкурсах и соревнованиях, стараемся прививать любовь к Родине", - отметила она.