В Чечне до конца года более 400 сирот улучшат жилищные условия

По данным Министерства труда, занятости и соцразвития республики, на учете состоит 2,2 тыс. детей-сирот

ГРОЗНЫЙ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики до конца 2023 года планируют предоставить жилье более 400 сиротам при поддержке федерального центра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и ЖКХ в четверг.

В прошлом году в регионе жилье получили свыше 80 детей старше 14 лет, оставшиеся без попечения родителей.

"Минстрой и ЖКХ Чеченской Республики заключил соглашение на финансирование мероприятий по предоставлению жилых помещений для 439 детей-сирот с Минстроем России, который с 2022 года является главным распорядителем средств федерального бюджета по обеспечению жильем детей-сирот. Сводный список детей-сирот, стоящих в очереди улучшение жилищных условий на текущий год, уже сформирован", - отметили в пресс-службе.

В соответствии с условиями программы гражданам предоставляется жилье той площади, которая установлена нормативом: не менее 33 кв. м на одного человека, 42 кв. м на двоих и по 18 кв. м для семьи, состоящей из трех и более человек.

По данным Министерства труда, занятости и соцразвития Чеченской Республики, в регионе на учете состоит 2,2 тыс. детей-сирот, в том числе 1,8 тыс. приобретших право на получение жилого помещения.