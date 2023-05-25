В центре Калуги восстановили прерванное из-за аварии на сетях водоснабжение

Без воды ранее остались около 4,5 тыс. жителей многоквартирных и частных домов, а также детский сад №116 и школа №6

КАЛУГА, 25 мая. /ТАСС/. Водоснабжение в многоквартирных и частных домах в центре Калуги восстановлено после аварии, в результате которой образовалась утечка воды из-под земли. Об этом сообщили журналистам в четверг в Единой дежурной диспетчерской службе Калуги.

"25.05.2023, Калуга, ул. Октябрьская, 58 - работы по устранению утечки из-под земли завершены, водоснабжение восстановлено", - рассказали в службе.

Ранее сообщалось, что около 4,5 тыс. человек, проживающих в многоквартирных и частных домах в районе улицы Октябрьской, а также детский сад №116 и школа №6 остались без воды из-за аварии на системе водоснабжения. Причины аварии устраняли сотрудники областного "Водоканала".