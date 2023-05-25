Более 800 новых автобусов вывели на маршруты Подмосковья с начала года

В новых транспортных средствах установлены стационарные валидаторы для бесконтактной оплаты проезда, двойные стеклопакеты и другое

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Свыше 800 новых автобусов вышли на маршруты общественного транспорта Московской области с начала года. К концу 2023 года их количество планируется увеличить до 1,3 тыс., сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Современные, комфортные автобусы - один из ключевых запросов наших жителей. Подмосковье - огромный регион, миллионы людей ежедневно проводят время в дороге. И важно, чтобы транспорт не только ходил четко по расписанию, но в салоне было тепло зимой, не душно летом, было, где поставить коляску или самокат, никаких трудностей не возникало у людей с ограниченными возможностями здоровья. Наша маршрутная сеть - крупнейшая в России, она покрывает 80% территории региона. И каждый год мы стараемся модернизировать автопарк. С января на маршруты области вышли уже более 800 новых транспортных средств, до конца года планируем довести их количество до 1,3 тыс.", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Как отмечается в материале с ссылкой на данные Министерства транспорта Подмосковья, с начала текущего года на линиях "Мострансавто" начали курсировать свыше 300 автобусов большого класса, около 400 - среднего, а также порядка 140 - малого.

Поясняется, что в новых транспортных средствах установлены стационарные валидаторы для бесконтактной оплаты проезда, также они оснащены двойными стеклопакетами, системами аудиоинформирования и климат-контроля, электронным маршрутоуказателем, камерами видеофиксации, пневматическими подвесками и двигателем стандарта "Евро-5". Кроме того, предусмотрены необходимые удобства для маломобильных пассажиров.