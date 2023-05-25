Подмосковье представит 10 проектов на конкурсе комфортной городской среды в малых городах

Отобраны "Улица Центральная с прилегающими территориями" в Дубне, "Сквер "60 лет Победы" и пешеходная зона вдоль проспекта Ленина" в Егорьевске

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московская область отобрала 10 проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, заявки будут направлены до 1 июня. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Большинство городов Подмосковья относятся к разряду "малые города", поэтому мы ежегодно принимаем активное участие в Президентском конкурсе. Гранты, которые мы получаем, - колоссальная поддержка для развития наших городов. С 2018 года 37 наших проектов стали победителями конкурса, 23 из них полностью реализованы. Общая сумма выигранных денежных средств составила более 2,7 млрд рублей. Минстрой России уже объявил о старте приема заявок на участие в восьмом конкурсе. Мы подготовили и отобрали 10 проектов, до 1 июня все они будут направлены в федеральную комиссию", - приводятся в тексте слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Отмечается, что по итогам заседания региональной межведомственной комиссии на участие в конкурсе отобраны такие проекты, как "Улица Центральная с прилегающими территориями" в Дубне, "Сквер "60 лет Победы" и пешеходная зона вдоль проспекта Ленина" в Егорьевске, "Территория благоустройства водоема на Центральной площади" в Одинцове, "Проспект Ильича, парк Юбилейный" в Шатуре и другие.

Во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил о начале приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. К участию в конкурсе допускаются малые города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения, кроме городов федерального значения и административных центров субъектов РФ. По итогу будут определены 145 проектов-победителей.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проходит с 2018 года по поручению президента РФ. Он входит в национальный проект "Жилье и городская среда" и направлен на благоустройство малых городов и исторических поселений.