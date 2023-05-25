Музей железных дорог России проведет в Петербурге фестиваль уличной культуры и граффити

Мероприятие пройдет с 3 по 4 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Музей железных дорог России ко Дню защиты детей проведет в Петербурге 3-4 июня фестиваль уличной культуры и граффити. Участники стритфеста "#ДвижениеРазрешаю" смогут расписать граффити стену на Балтийском вокзале, послушать живую музыку и заняться уличным спортом, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе музея.

"Двухдневный фестиваль уличной культуры в этом году приурочен ко Дню защиты детей. В экспозиции Музея железных дорог России под открытым небом расположатся зоны спорта, уличных игр, граффити и живой музыки, а также фудтраки с разной кухней. Уличные художники продолжат расписывать стену между музеем и Балтийским вокзалом в технике граффити", - рассказали в пресс-службе.

Темой граффити на Балтийском вокзале 3-4 июня станут виды городов России из окна поезда. Также попробовать свои силы в искусстве граффити смогут все желающие на мастер-классах. Кроме того, в зоне уличного спорта гости смогут испытать себя на балансборде, посмотреть выступления скейтбордистов на рампе и сложить уличную дженгу.

"В этом году фестиваль уличной культуры будет посвящен тому, как сделать детский досуг не только веселым, но и безопасным. Приглашенные лекторы и художники расскажут молодым людям, какие можно выбрать способы самовыражения, чтобы не вступать в конфликт с законом. И, конечно, мы готовим насыщенную программу праздника для всей семьи", - рассказал директор Музея железных дорог России Владимир Одинцов.