Билеты на электрички Ленинградского направления временно можно купить только за наличные

Из-за технической неисправности канального оборудования оператора связи не работает безналичная оплата проезда в кассах, билетных автоматах и у кассиров в пригородных поездах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Оплата проезда в пригородных электричках Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) временно доступна только за наличные в кассах и терминалах на станциях и у контролеров в поездах. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"Из-за технической неисправности канального оборудования оператора связи не работает безналичная оплата проезда в кассах, билетных автоматах и у кассиров в пригородных поездах Ленинградского направления. Оформление проездных документов через приложение "РЖД Пассажирам" также временно недоступно. Оператор уже работает над устранением проблемы", - сказали в пресс-службе.

Приобретение билетов на Ленинградском направлении ОЖД возможно за наличный расчет, в пригородном поезде без дополнительного сбора, заключили в пресс-службе МТППК.

Как убедился корреспондент ТАСС, на Ленинградском вокзале обстановка спокойная. Сотрудники МТППК информируют граждан с помощью громкоговорителя у касс, а также оказывают помощь в приобретении билета лично. Корреспондент ТАСС смог приобрести билет, оплатив его с помощью системы быстрых платежей в мобильном приложении.