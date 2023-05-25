В музее под Брянском представили фрагменты сбитых на границе иностранных беспилотников

Экспозицию приурочили к предстоящему Дню пограничных войск

БРЯНСК, 25 мая. /ТАСС/. Фрагменты беспилотников иностранного производства, сбитых на границе Брянской области, представили на выставке "Мы служим Родине" в музее мемориального комплекса "Хацунь". Ее открытие приурочено к предстоящему Дню пограничных войск, сообщила в четверг ТАСС старший научный сотрудник комплекса Наталья Гаврютина.

"На открывшейся выставке представлены, в том числе предметы, которые связаны с проведением специальной военной операции. Это сбитые на границе Брянской области беспилотные летательные аппараты турецкого, украинского производства. Это "Лелека-100", Bayraktar TB2. Эти фрагменты были найдены на территории города Севска в марте-апреле 2023 года. Они нам были переданы сотрудниками погрануправления ФСБ России по Брянской области на время проведения выставки", - рассказала собеседница агентства.

Для выставки брянские пограничники также представили артиллерийские снаряды различных калибров производства стран НАТО. Гаврютина рассказала, что в экспозиции представлены образцы формы пограничной службы 1920-х годов, времен Великой Отечественной войны и современности, а также документы и фотографии военнослужащих.

Кроме того, посетители смогут увидеть рукописные картографические материалы по двум населенным пунктам региона. По словам Гаврютиной, отдельное внимание на выставке уделено подвигам пограничников, в том числе шестерых военнослужащих, погибших в прошлом году накануне дня погранвойск при выполнении служебного долга в Суземском районе.