Действующие ограничения по COVID-19 продлятся в Петербурге до конца лета

В городе, в частности, сохранится рекомендация носить медицинские маски в общественных местах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Ограничения по COVID-19, не отмененные ранее, продолжат действовать в Санкт-Петербурге до 31 августа. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора города.

"На основании предписания главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции". Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 августа", - говорится в сообщении.

В Петербурге сохранятся запрет на проведение публичных мероприятий без специального согласования, а также рекомендация носить медицинские маски в общественных местах.