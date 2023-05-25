Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе тренировкой флота

По словам Михаила Развожаева, в городе все спокойно

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Громкие звуки, которые могут слышать жители Севастополя, вызваны тренировкой расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота, которая сопровождается практической стрельбой. Об этом написал в четверг в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"С 20:00 мск на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот будет проводить тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой. В городе все спокойно", - написал он.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Последняя атака была совершена утром в четверг. Два беспилотника были сбиты, еще несколько заглушены и посажены силами радиоэлектронной борьбы. Никакие объекты в городе не пострадали.