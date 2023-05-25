Федор Конюхов намерен пройти три океана на катамаране, работающем на солнечных батареях

В экспедиции путешественник будет заниматься изучением микропластика в океане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Российский путешественник, писатель и художник Федор Конюхов планирует пройти через три океана на катамаране, который работает на солнечной энергии, в ноябре-декабре 2023 года. Экспедиция посвящена изучению микропластика в океане, сообщил в четверг путешественник, выступая на Невском международном экологическом конгрессе в Петербурге.

"Мы строим катамаран на солнечной электроэнергии, я уйду в ноябре-декабре месяце так же на полгода. Но я буду идти через все три океана и заниматься микропластиком в океане. Я пойду к тому острову, или, как сейчас называют, континенту, он находится в северном полушарии за экватором, между Гавайскими островами и Калифорнией, ближе к экватору. <…> Хочу обойти и точно нанести на карту. Точное исследование [запланировано] провести от института Ширшова (Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН - прим. ТАСС), [участок] 2,1 км примерно и в длину, и в ширину. Это там огромное пятно из пластика", - сказал путешественник.

Федор Конюхов отметил, что ходит примерно каждые пять лет вокруг света или на яхте, или на лодке, или на воздушном шаре с 1991 года. В первых путешествиях он забирал из океана пластиковые бутылки себе на яхту. Сейчас, по его словам, ему попадается столько мусора, что на яхту бы не поместилось.

Также ранее путешественник регулярно встречал китов, дельфинов, альбатросов. Однако с каждым кругосветным плаванием они попадались все реже. В последний раз, пройдя через Тихий океан, Конюхов ни разу не увидел косаток.

"Нам нужно думать о загрязнении планеты пластиком. При этом не нужно отказываться от него - нужно тратить ресурсы на переработку", - сказал путешественник.

Ранее сообщалось, что большое тихоокеанское мусорное пятно формируется океаническими течениями, которые постепенно собирают выброшенный мусор в одной области. По приблизительным оценкам океанологов, его площадь может варьироваться от 700 тыс. до 1,5 млн кв. км.

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия". Событие соберет только в очном формате 900 делегатов. Участие в мероприятии подтвердили представители более чем 40 стран.