В Мордовии количество абортов снизилось на 42% за 2,5 года

По словам главы республики Артема Здунова, показателя удалось достичь, в частности, благодаря внедрению в женских консультациях проекта "Здравствуй, мама", при реализации которого врачей обучили алгоритму общения с беременными пациентками

ТАСС, 25 мая. Количество абортов в Республике Мордовия снизилось на 42% за 2,5 года. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства республики по итогам выступления главы Мордовии Артема Здунова на заседании рабочей группы по демографии комиссии генерального совета партии "Единая Россия".

"За последние 2,5 года число абортов в республике снизилось на 42%. Этих результатов удалось достичь благодаря пакету мер поддержки беременных и семей с детьми, а также за счет внедрения уникального проекта "Здравствуй, мама". Врачей обучили новому алгоритму общения с беременными пациентками, в его основу положены принципы дружелюбия, искреннего желания помочь женщине. Новый алгоритм уже внедрен в женских консультациях Республики Мордовия", - говорится в сообщении.

Еще один инструмент - выдача приданого для новорожденного: одежды для ребенка, предметов ухода и крестильного набора от Русской православной церкви. Также проект предусматривает проведение в женских консультациях ремонта с оборудованием комнат доброжелательного материнства.

"Мы стараемся выстроить работающий механизм взаимодействия различных институтов - НКО, бизнеса, религиозных объединений, органов власти", - цитирует пресс-служба Здунова. Власти рассчитывают, что такие меры позволят повысить рождаемость, охватить новой философией заботы о материнстве каждую беременную женщину.