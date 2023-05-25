Порядка 230 жителей Грайворонского округа Белгородской области находятся в ПВР

Губернатор региона Вячеслав Гладков обсудил с ними вопросы безопасности, а также темы, которые касались детских садов, школ и работы

ТАСС, 25 мая. Порядка 230 жителей Грайворонского округа Белгородской области, покинувшие дома из-за атаки 22 мая украинской диверсионно-разведывательной группы, находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом в четверг сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся 230 жителей Грайворонского городского округа. Сегодня успел заехать только в один ПВР, который находится в Яковлевском городском округе. Жители потихоньку выезжают, возвращаются в свои дома. Те, кто особо переживает, остаются", - написал губернатор.

Он добавил, что обсудил с находящимися в ПВР жителями вопросы безопасности, темы, которые касались детских садов, школ, работы. "Там, где можем, конечно, будем помогать. Самое главное, что люди живы и здоровы. Потихонечку отходят от страшного стресса. Очень хочется, чтобы жители такой стресс больше не испытывали в своей жизни", - добавил Гладков.

Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа. По последним данным, ранены 13 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина. Вводился режим контртеррористической операции. 23 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинские националистические формирования, прорвавшиеся на территорию региона.