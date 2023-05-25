Дмитрию Глуховскому грозит штраф в 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента

Суд рассмотрит дело 15 июня

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Штраф от 30 до 50 тыс. рублей грозит писателю Дмитрию Глуховскому (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Соответствующие материалы поступили в четверг в Останкинский суд Москвы.

"В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении Д. А. Глуховского по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента)", - сказали в суде.

Санкция статьи предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц, до 500 тыс. рублей - для юридических. Дело будет рассмотрено 15 июня.

Минюст РФ внес писателя в реестр СМИ-иноагентов 7 октября 2022 года.

Глуховский обвиняется российскими правоохранителями по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Он заочно арестован и объявлен в розыск. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, поводом стал один из постов писателя в соцсетях.

Согласно открытым источникам, писатель имеет гражданство России, Израиля и виды на жительство в Германии и Испании.