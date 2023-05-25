25 мая, 18:06

В Рязани с 29 мая запустят в работу новый корпус онкодиспансера

На его строительство направили около 5,7 млрд рублей

ТАСС, 25 мая. Новый корпус онкологического диспансера на 250 коек, построенный в Рязани по нацпроекту "Здравоохранение", получил разрешение на осуществление медицинской деятельности. Первых пациентов он начнет принимать с 29 мая, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

"Новый лечебный корпус онкодиспансера получил разрешение на осуществление медицинской деятельности. Корпус оснащен передовым медицинским оборудованием, рассчитан на 250 коек, предусмотрено 9 лечебных, 7 диагностических отделений и 10 современных операционных", - написал он.

Новый корпус онкологического диспансера возвели за счет средств федерального бюджета, стоимость проекта составила порядка 5,7 млрд рублей. Как сказали ТАСС в областном министерстве здравоохранения, онкодиспансер и поликлиника расположены в зданиях 1953 и 1912 годов постройки. Подразделения диспансера завершают переезд в новый корпус и готовятся к приему больных. "Не будем устраивать торжественных открытий. Люди долго ждали запуска диспансера, для некоторых это вопрос жизни и смерти", - добавил Малков. 

Теги:
РоссияРязанская областьМалков, Павел Викторович
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