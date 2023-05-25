В ЮАР из-за холеры умерли 22 человека

Эпицентр этой вспышки инфекции, которая началась на юге Африки весной 2022 года, находится на юге Малави

ПРЕТОРИЯ, 25 мая. /ТАСС/. Количество умерших в ЮАР от холеры увеличилось до 22. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения страны.

"На текущий день в столичной провинции Гаутенг от холеры умер 21 человек, еще 1 - в соседней провинции Фри-Стей", - приводит заявление Минздрава радиостанция SABC. Ранее власти сообщали о 17 умерших.

Вспышка холеры началась в ЮАР в феврале. Сейчас ее эпицентром является северный пригород столицы страны Хамманскраале, где холера стала причиной смерти 21 человека. В больницах столицы и провинции Фри-Стей находятся около 40 человек с подозрениями на холеру.

Эпицентр нынешней вспышки холеры, которая началась на юге Африки весной 2022 года, находится на юге Малави. В текущем году очаги заболевания зафиксированы в восьми странах на юге континента. Больше всего больных в Малави (58 тыс.) и Мозамбике (26 тыс.). Вспышка зарегистрирована и в столице Зимбабве Хараре.