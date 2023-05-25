Кабмин выделил Минтруду более 1,5 млрд рублей на выплаты приехавшим из ЛНР, ДНР и Украины

Ведомству поручено направить деньги в субъекты и проследить за их целевым и эффективным использованием

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Министерству труда РФ более 1,5 млрд рублей на выплаты гражданам, вынужденно покинувшим территории ДНР, ЛНР и Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минтруду России в 2023 году на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению выплат <...> гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 г. <...> бюджетные ассигнования в размере 1 557 217 тыс. рублей", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, Минтруду поручено направить деньги в субъекты РФ и проследить за их целевым и эффективным использованием с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2024 года.