В венгерской области Ноград после реставрации открылись два советских воинских мемориала

Впервые были также увековечены имена 25 советских воинов, погибших при освобождении Венгрии от фашизма в 1944 году

БУДАПЕШТ, 25 мая. /ТАСС/. Открытие после реставрации советских воинских захоронений состоялось в четверг в венгерских поселках Тар и Луцфалва (область Ноград), расположенных примерно в 100 км к северо-востоку от Будапешта. В ходе торжественных церемоний сотрудники посольств России и Белоруссии в Венгрии возложили венки и цветы к мемориальным комплексам, созданным в память о советских солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель представительства Министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии Шерали Мамасолиев, "воинское захоронение в Таре находится в самом центре населенного пункта неподалеку от мэрии". "В братских могилах там покоится 251 человек. Это советские воины, погибшие в 1944 году", - сказал Мамасолиев. В результате архивной работы, проведенной представительством, удалось установить и впервые увековечить на мемориальных плитах имена 244 советских солдат.

Впервые были также увековечены имена 25 советских воинов, которые погибли при освобождении Венгрии от фашизма в 1944 году и похоронены в Луцфалве. На территории обоих мемориальных комплексов в области Ноград были обновлены памятники, ограды, мемориальные плиты. По словам Мамасолиева, "несмотря на сложную обстановку, представительству удалось согласовать с муниципалитетами Тара и Луцфалвы проведение ремонтно-восстановительных работ в полном объеме".

В период Великой Отечественной войны в Венгрии погибли более 140 тыс. советских солдат и офицеров. В сражениях на территории этой страны участвовали соединения 2-го и 3-го Украинских фронтов. Особенно ожесточенными были бои за Будапешт, превращенный фашистскими войсками в неприступную крепость. В ходе операции по освобождению города в октябре 1944 - феврале 1945 годов погибли более 80 тыс. советских воинов.