25 мая, 19:10,
обновлено 25 мая, 19:19

Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР "За освобождение Артемовска"

Документ вступил в силу со дня его опубликования

ДОНЕЦК, 25 мая. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР "За освобождение Артемовска" (украинское название - Бахмут). Соответствующий документ размещен в пятницу на сайте главы региона.

"Учредить государственную награду Донецкой Народной Республики - медаль "За освобождение Артемовска", - говорится в законе.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис Владимирович
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