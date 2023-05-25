Документ вступил в силу со дня его опубликования

ДОНЕЦК, 25 мая. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР "За освобождение Артемовска" (украинское название - Бахмут). Соответствующий документ размещен в пятницу на сайте главы региона.

"Учредить государственную награду Донецкой Народной Республики - медаль "За освобождение Артемовска", - говорится в законе.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО.