Мужчина смог преодолеть охрану Шольца и обнять его в аэропорту Франкфурта

После этого его задержала и допросила полиция

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Мужчина смог преодолеть все посты охраны в аэропорту Франкфурта-на-Майне, подойти к канцлеру Германии Олафу Шольцу и крепко обнять его. Лишь после этого мужчина был задержан и допрошен полицией. Об этом в четверг сообщила газета Bild.

По ее информации, 24 мая канцлер ФРГ вместе с министром финансов Кристианом Линднером и другими членами делегации возвращался с мероприятия, посвященного 25-летию Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне. Правительственный кортеж сопровождали местные полицейские и телохранители главы правительства Германии. Однако по дороге, как пишет издание, за последней патрульной машиной вдруг пристроился неизвестный легковой автомобиль. За рулем, по данным издания, находился мужчина в возрасте 48 лет, предположительно, с греческой фамилией, который позже сказал, что принял кортеж канцлера за большую свадьбу. Полицейские, как указывает Bild, предположительно, не сразу заметили машину, которая не входила в состав правительственной колонны.

Охранники во Франкфурте-на-Майне пропустили ее через шлагбаум в аэропорту, хотя номер автомобиля не был заранее зарегистрирован, как все остальные. Колонна приблизилась к правительственному самолету Airbus A 319. Когда Шольц вышел из автомобиля и направился к лайнеру, мужчина внезапно бросился к канцлеру, крепко пожал ему руку и обнял. Только когда мужчина снова отпустил Шольца, телохранители, как отмечает газета, осознали опасность ситуации. Мужчину задержали и допросили в полицейском участке, резюмирует газета.

"Для Шольца это не было большим происшествием, а просто удивительно теплым объятием. Оглядываясь назад, мы ясно понимаем, что там могло произойти", - заявили в Ведомстве федерального канцлера. Охранники главы правительства ФРГ сожалеют о произошедшем и говорят, что этого никогда не должно повториться. Сам Шольц, как уточняет Bild, отреагировал довольно хладнокровно, после чего сфотографировался с полицейскими из Гессена.