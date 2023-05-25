Спецпроекты ТАСС наградили на Российском интернет-форуме

Награды конкурса "Золотой сайт и Золотое приложение - 2022" получили проекты "Большой тест на знание регионов Кавказа", "Место подвигу" и "Зеленая миссия атомных технологий"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Спецпроекты ТАСС "Большой тест на знание регионов Кавказа", "Место подвигу" и "Зеленая миссия атомных технологий" получили награды по итогам объединенного конкурса "Золотой сайт и Золотое приложение - 2022". Церемония награждения прошла в рамках Российского интернет-форума в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Пьедестал на очень значимой премии, в культовом месте, на культовом форуме - это очень здорово. Каждый из этих проектов действительно раскрывает важную, социально значимую тему. Спасибо команде ТАСС и организаторам премии", - сказал руководитель управления специальных проектов ТАСС Алексей Бутенко. Награды также получили заместитель руководителя управления продаж комплексных проектов ТАСС Анна Порфирьева и ведущий менеджер по продажам отдела по работе с рекламными агентствами ТАСС Анна Еремина.

Проекты агентства заняли первое, второе и третье места соответственно в номинации "Лучший спецпроект СМИ".

О проектах

Спецпроект ТАСС "Большой тест на знание регионов Кавказа" создан совместно с Министерством экономического развития РФ. Он рассказывает о регионах Северо-Кавказского федерального округа, их самобытности, а также о популярных местах для туризма на Кавказе.

Совместная работа ТАСС и Федерального агентства по делам национальностей "Место подвигу" посвящена героям, которые живут среди нас. Проект, стилизованный под печатную газету с рисованными портретами персонажей, рассказывает о неравнодушных людях, которые совершили однажды важный поступок или посвятили свою жизнь добрым делам.

Проект "Зеленая миссия атомных технологий", созданный в партнерстве с Росатомом, рассказывает о том, как современные технологии помогают в решении экологических задач. Главы проекта оформлены в виде карточек с тематическими иллюстрациями, посвященными инициативам Росатома в различных сферах: от преобразования энергии ветра до освоения Арктики. Работа наглядно показывает, какой должна быть энергетика настоящего и будущего - эффективной, бережной и доступной.

О конкурсе и форуме

"Золотой сайт", который проводится с 1997 года, - старейший конкурс интернет-проектов Рунета. Его организатором выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). С 2017 года РАЭК проводит одновременно два конкурса - "Золотой сайт" и "Золотое приложение", спецпроекты ТАСС неоднократно становились их призерами. В прошлом году третье место в номинации "Лучший спецпроект СМИ" заняла работа агентства "Путь героя".

Российский интернет-форум проходит в Подмосковье с 24 по 26 мая. Главными темами форума стали объединение IT-бизнеса и построение нового технологического будущего. Организатором выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций. Форум проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. ТАСС - генеральный информационный партнер.