В России могут ввести штрафы за нарушение договоров с занятыми на вредных работах

Предлагается установить штраф в размере от 6 тыс. до 10 тыс. рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающий штраф до 10 тыс. рублей за нарушение договоров в части охраны труда сотрудников, занятых на работах с опасными условиями труда, в том числе на подземных работах. Текст документа размещен в думской электронной базе в четверг.

Авторы инициативы предлагают дополнить новой нормой ст. 5.31 КоАП, которая сегодня касается административной ответственности работодателя за нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору или соглашению. Так, за нарушение или невыполнение договоров в части охраны труда работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, в том числе на подземных работах, предлагается ввести штраф в размере от 6 тыс. до 10 тыс. рублей.

Кроме того, законопроект приводит ст. 5.31 КоАП в соответствие с нормами Трудового кодекса РФ. Так, отмечают авторы инициативы, сегодня ответственность за нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору и соглашению предусматривает только ответственность работодателя - ему грозит предупреждение или административный штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. "Вместе с тем коллективные договоры и соглашения содержат обязательства, добровольно принимаемые на себя как работодателями, так и работниками, в связи с чем их соблюдение должно обеспечиваться в равной степени всеми сторонами коллективных договоров и соглашений", - указывается в пояснительной записке к документу.