В Москве пройдет фестиваль "Рыбная неделя"

Он продлится до 4 июня

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Фестиваль "Рыбная неделя" стартует в Москве пятницу и продлится до 4 июня. Его гости смогут приобрести морепродукты из разных стран, проявить себя в мастерстве рыболовства и кулинарии, попробовать оригинальные рыбные блюда из разных регионов России, а также стать участником спортивных и развлекательных программ.

"Традиционный гастрономический фестиваль на улицах Москвы. По всему городу будут работать торговые шале с рыбой и морепродуктами напрямую от лучших поставщиков из разных уголков России", - значится на сайте цикла фестивалей "Московские сезоны".

Также в программе специальное меню от ресторанов, кулинарные мастер классы, концертные программы и спортивные развлечения. "Рыбаки - профессионалы и любители - смогут продемонстрировать свое мастерство на трех открытых чемпионатах по рыбной ловле, а все желающие - принять участие в регате по SUP-бордингу [28 мая, по предварительной регистрации]", - обещают организаторы.

Большая рыбалка в Парке Горького запланирована на 27 мая, начало - в 17:00 мск. "Начинающим рыбакам помогут разобраться в секретах ремесла, удочки и весь необходимый инвентарь можно получить на площадке, здесь также будут оборудованы зоны отдыха, а за активное участие предусмотрены призы", - уточняют в оргкомитете любительского чемпионата рыболовов.

Кроме того, 2, 3 и 4 июня в популярных среди московских рыбаков местах - на Гольяновском пруду и Коломенской набережной - состоится чемпионат для профессионалов и рыболовов-любителей. "Уверенных в своих навыках рыбаков ждем в первой половине дня. Чтобы побороться за главный приз, необходимо ознакомиться с правилами чемпионата и зарегистрироваться. Вечерние сеансы открыты для всех", - отмечено на интернет-странице фестиваля.

В прошлом году площадки фестиваля за десять дней посетили 1,9 млн человек, было продано больше 215 тонн рыбы и морепродуктов, а в заплывах на сапбордах и соревнованиях по гребле приняли участие почти 500 человек.

В центре и "на районе"

Площадки в центре города будут работать следующим образом: будни - с 11:00 до 21:00, выходные - с 10:00 до 21:00. Окружные площадки будут открываться для посетителей на час позже.

"Более 500 часов кулинарных и творческих мастер-классов, более 3 тыс. сетевых магазинов-партнеров фестиваля, [которые представят скидки на рыбную продукцию], свыше 50 ресторанов со специализированным рыбным меню. Площадь рыбного рынка в центре Москвы - 800 кв. м", - говорится в анонсе фестиваля.

Также в программе гастронедели заявлены гастрономические битвы поваров, мастер-классы приготовления блюд из рыбы и морепродуктов для взрослых и обучение помощи родителям на кухне - для детей. Посетителей ждут живописная мастерская, искусство оригами и советы от профи из Российской ассоциации рыболовов.

Свыше 500 видов рыбы и морепродуктов будут представлены на рынке в центре столицы, а также в торговых шале на площадках фестиваля. Вся продукция - напрямую от производителей Дальнего Востока, Якутии, Мурманска, Астрахани, Черноморского побережья, стран ближнего зарубежья и Тихоокеанского региона.

"Рыбный рынок на переходе от площади Революции к Манежной площади традиционно предлагает большой выбор морепродуктов, поэтому он и полюбился москвичам, которые знают, что здесь можно приобрести продукцию напрямую от поставщиков, рыбозаводчиков и рыбодобывающих предприятий. В этом году здесь представлена продукция охлажденная (карась, карп, сазан, минтай, щука, нерка, чавыча), копченая (треска, скумбрия, лещ, корюшка, кижуч, муксун, омуль), замороженная (сиг, палтус, камбала, окунь, пикша), а также живой и консервированный камчатский краб, очищенное мясо трубача и черноморские мидии", - сообщается на сайте "Рыбной недели".

Также в центре расположились площадки на Пушкинской набережной, Тверской и Манежной площадях и площади Революции. Здесь состоятся кулинарные мастер-классы, битва поваров, уроки рыболовства и кораблестроения и т. д. Различные активности запланированы на фестивальных площадках в округах: на улицах Вешняковская, Соколово-Мещерская, Перерва, Матвеевская, Святоозерская, Городецкая, Ключевая, Адмирала Руднева, Профсоюзная, Хачатуряна, Митинская, Сухонская, Уральская, Теплый стан, в проезде Серебрякова и 16-м микрорайоне Зеленограда, на Волгоградском проспекте, Ореховом и Коптевском бульварах, бульваре Дмитрия Донского и в сквере у станции метро "Некрасовка". Подробная программа "Рыбной недели" в Москве - на moscowseasons.com.