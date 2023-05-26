Основной период ЕГЭ начнется с экзаменов по химии, литературе и географии

Выпускники школ в приграничных регионах России могут отказаться от сдачи экзаменов, получив аттестат по результатам годовых оценок

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России начнется в пятницу со сдачи экзаменов по химии, литературе и географии, их сдадут около 150 тыс. человек в 88 регионах страны, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"26 мая с экзаменов по химии, литературе и географии начнется основной период ЕГЭ 2023 года. Экзамены пройдут в 88 регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом. На участие в экзаменах зарегистрировано около 150 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Все экзамены пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, с учетом эпидемической ситуации в регионах. Порядок в пунктах проведения ЕГЭ и на прилегающих к ним территориях будут обеспечивать сотрудники органов внутренних дел. Мониторинг хода ЕГЭ будут вести общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице ЕГЭ будут сдавать 68 тыс. одиннадцатиклассников. Уже сформированы все пункты, в которых будет проходить экзамен. Точек сдачи ЕГЭ - 364, пунктов сдачи ОГЭ - примерно 500. Кроме того, дополнительные пункты сдачи ЕГЭ были сформированы в больницах, где дети находятся на длительном лечении. Также около 30 выпускников будут сдавать экзамен дома в связи с состоянием здоровья.

Первые ЕГЭ

На сдачу ЕГЭ по химии в этот день заявлено более 79 тыс. участников, в том числе более 77 тыс. выпускников 2023 года, их ждут 2 588 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Экзамен состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развернутым ответом. На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 3,5 часа, при этом можно использовать таблицу Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов. Эти материалы прилагаются к контрольным измерительным материалам. Для вычислений участники ЕГЭ по химии могут использовать непрограммируемый калькулятор.

ЕГЭ по литературе планируют сдавать более 51 тыс. человек, в том числе почти 49 тыс. выпускников 2023 года. Для них оборудованы 2 413 ППЭ. Экзамен по этому предмету состоит из двух частей и включает в себя 12 заданий. На выполнение работы по литературе отводится 3 часа 55 минут. Участники экзамена могут пользоваться орфографическим словарем.

На ЕГЭ по географии зарегистрированы около 20 тыс. участников, в том числе более 19 тыс. выпускников 2023 года. Экзамен пройдет в 2 050 ППЭ. Работа по географии включает в себя 31 задание: 22 задания с кратким ответом и 9 заданий с развернутым ответом, их нужно дать за 3 часа. При выполнении заданий можно использовать линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор. Ранее в ведомстве также сообщили, что на экзамене будут использоваться карты, в которых ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская область уже входят в состав России.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе - 32, по химии - 36. Свои результаты участники экзаменов 26 мая узнают не позднее 13 июня.

ЕГЭ в приграничных регионах РФ

В Курской области организуют 46 пунктов проведения ЕГЭ, в этом году экзамен будут сдавать более 4,2 тыс. выпускников. "По согласованию с Рособрнадзором с учетом "желтого" уровня повышенной опасности итоговую аттестацию в регионе в основной период проведут без перемещения участников экзаменов между муниципалитетами, пункты проведения будут работать даже для одного сдающего", - сообщили в пресс-службе правительства региона. При этом одиннадцатиклассники всех 113 приграничных школ могут выбрать особый порядок аттестации - без сдачи единого государственного экзамена: выпускники смогут получить аттестат по результатам годовых оценок, а ЕГЭ будут сдавать по желанию.

Такая же мера введена в других граничащих с Украиной областях. В Брянском регионе в приграничье расположено 16 школ. "Те, кто не менял форму проведения итоговой аттестации, <…> будут доставляться в пункты проведения экзамена и сдавать его на общих основаниях. Безопасность детям будет обеспечена во всех пунктах. Это держит на контроле правительство Брянской области и департамент образования", - сказали ТАСС в региональном департаменте образования. В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о том, что ученики 11-х классов приграничных населенных пунктов вправе поступать в вуз по вступительным экзаменам.

Ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский также сообщил ТАСС, что выпускников школ на этих территориях России могут при необходимости для сдачи ЕГЭ переводить в пункты в более безопасные регионы.