Sky: British Airways отменила десятки авиарейсов из-за технического сбоя

Не сумевших вылететь пассажиров отправят другими авиакомпаниями или перебронируют им билеты, сообщает телеканал

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Британская авиакомпания British Airways отменила в четверг десятки рейсов из лондонского аэропорта Хитроу из-за технического сбоя. Как сообщает телеканал Sky News, вылететь не удалось десяткам тысяч пассажиров.

По данным телеканала, около 21:00 (23:00 мск) табло прилетов и вылетов в аэропорту сообщало об отмене 79 рейсов.

Авиакомпания принесла извинения за произошедшее, заверив, что делает все возможное, чтобы отправить пассажиров через других перевозчиков или перебронировать им билеты на другие даты.

В 2020 году British Airways была оштрафована на £20 млн ($25,8 млн по курсу на тот момент) в связи с произошедшей в 2018 году утечкой персональных данных более 400 тыс. клиентов и сотрудников. Этот самый большой штраф, когда-либо выписанный управлением комиссара по информации Великобритании.