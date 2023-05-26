Православного журналиста вывезли в Россию в рамках обмена с Украиной

В Союзе православных журналистов сообщили, что Ян Таксюр прибыл в РФ после вынесения ему приговора по статье о госизмене

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Киевский журналист, литератор и активный сторонник Украинской православной церкви (УПЦ) Ян Таксюр был вывезен в Россию в рамках обмена с Украиной. Об этом говорится в сообщении, размещенном в ночь на пятницу на сайте Союза православных журналистов (СПЖ).

По его данным, Таксюр прибыл в Россию на следующий день после того, как ему вынесли приговор по статье о госизмене. "Шевченковский суд Киева приговорил писателя к 12 годам лишения свободы", - сказано в сообщении СПЖ.

Как уточняет телеканал "Спас", Таксюр встретился с сыном в ЛНР.

Таксюр неоднократно выступал в украинских СМИ в поддержку канонической УПЦ, а также с критикой действий представителей раскольнической Православной церкви Украины и Константинопольского патриархата. Сам журналист называл уголовное дело против него преследованием за инакомыслие.

Таксюр пропал 10 марта, позднее стало известно, что он помещен в киевское СИЗО. Его супруга обратилась с просьбой к международным правозащитным организациям посодействовать его освобождению, он находился в критическом состоянии, но ему отказывали в необходимой помощи. 13 августа Таксюра выпустили под залог в 1,2 млн гривен. Как сообщает СПЖ, в сентябре 2022 года он перенес операцию в связи с онкологическим заболеванием.